Entre frustration et détermination, Romelu Lukaku tente de retrouver son meilleur niveau à l’Inter

Une altercation incongrue qui traduit un certain mal-être, une certaine frustration. Ce lundi soir, à l’occasion du déplacement de l’Inter Milan à la Sampdoria (0-0), Romelu Lukaku (29 ans) n’a pu se mettre en évidence grâce à son impact sur le terrain. Malheureusement pour lui, il a plutôt attiré l’attention en raison d’insultes proférées, en plein match, à l’attention de son équipier Nicolò Barella, champion d’Europe avec la Nazionale en 2021.

Agacé par les erreurs techniques et les contrôles manqués de l’attaquant belge, le milieu italien n’a pu masquer son mécontentement en première période. Chose que le Diable rouge n’a pu laisser passer. Très nerveux et conscient de ne pas mettre à profit le temps de jeu octroyé, Lukaku lui a d’abord demandé de stopper ses remarques. Avant de s’emporter plus virulemment avec des propos plus crus. « Cela suffit, tu ne fais pas ça ! Fils de p*** », lui a crié l’ancien Anderlechtois.