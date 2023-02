La N-VA propose de geler les dotations des Régions en déficit: Bruxelles et la Wallonie visées

Ce n’est pas encore la campagne électorale, mais les idées commencent à fuser. La N-VA, plus grand parti flamand aux dernières élections et possible membre de la prochaine coalition fédérale, diffusait les siennes ce mardi, lors d’un point presse préalable à un important congrès à la mi-mai.

La mesure la plus sensible pour les francophones sera certainement la proposition des nationalistes de procéder à un gel des dotations fédérales pour les Régions en déficit de plus de 5 % ou affichant une dette à plus de 150 % des recettes. Inutile d’écrire que les entités fédérées francophones ne naviguent pas très loin de ces seuils critiques, contrairement à la Flandre.