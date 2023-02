Procès des attentats à Bruxelles: Salah Abdeslam devait se faire exploser dans un café le soir du 13 novembre 2015

La défense de Salah Abdeslam a, à son tour, pris la parole mardi après-midi afin d’interroger les enquêteurs et juges d’instruction sur leur enquête relative aux attentats à Bruxelles du 22 mars 2016. Dans ses premières questions devant la cour d’assises, Me Delphine Paci est surtout revenue sur les attaques à Paris du 13 novembre 2015, où son client devait se faire exploser dans un café – et non au stade de France –, puis sur l’évolution de l’accusé à son retour en Belgique.

L’avocate a d’abord fait confirmer aux témoins que son client, qui était initialement un fêtard et ne s’est intéressé que sur le tard à la religion, ne s’était pas rendu en Syrie, au contraire de son grand frère Brahim, l’un des kamikazes du commando des terrasses parisiennes. Salah Abdeslam a toutefois été auditionné par la police belge pour des suspicions de volonté d’un tel voyage.

Le soir du 13 novembre 2015, l’accusé était censé déclencher sa ceinture dans un café après avoir déposé les kamikazes au stade de France, a révélé Delphine Paci mardi. Un élément encore inconnu par la cour d’assises bruxelloise jusqu’à présent, mais qui figure dans l’arrêt de la cour d’assises de Paris. Durant le procès en France, Salah Abdeslam a en effet apporté cette information, contredisant une de ses rares déclarations, où il affirmait qu’il devait actionner sa ceinture explosive devant le stade de France.

L’expertise a, par la suite, révélé que cette ceinture était défectueuse et l’enquête n’a pu déterminer si l’accusé avait ou non tenté de l’actionner.

« Cette nuit-là, pour la cellule (terroriste), il devait mourir », a résumé l’avocate, faisant ensuite confirmer par les enquêteurs que son client n’avait pas été accueilli très chaleureusement à son arrivée dans la planque de l’avenue Henri Bergé à Schaerbeek.

Salah Abdeslam est, de plus, revenu en Belgique avec des personnes n’ayant rien à voir avec l’organisation des attentats de Paris, a pointé Delphine Paci.

Tant dans la planque schaerbeekoise que dans la suivante, celle de l’avenue de l’Exposition à Jette, aucun élément pour la confection d’explosifs en vue des attaques à Bruxelles n’a été retrouvé, ont reconnu les enquêteurs et juges d’instruction. L’arrêt de la cour d’assises de Paris affirme pour sa part que des explosifs ont été confectionnés aux deux adresses, mais en vue des attentats du 13 novembre.

Après ses séjours à Scharbeek et Jette, Salah Abdeslam a été emmené à l’appartement de la rue du Dries à Forest, où est survenue une fusillade le 15 mars 2016. Mohamed Belkaïd y perdra la vie dans l’affrontement avec les policiers, pendant que Sofien Ayari et Salah Abdeslam prennent la fuite.