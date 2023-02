Saskia Bricmont: «Il faut toujours se poser la question du lien avec notre travail parlementaire»

Avez-vous déjà participé à des voyages sur invitation de tiers ?

Non. La question ne s’est véritablement posée qu’une fois : sachant que je suivais la politique agricole commune, une ferme aux Pays-Bas m’a conviée à une journée de visite de ses installations. J’ai refusé : je suis déjà allée sur le terrain, bien sûr, mais là, je ne voyais pas la plus-value de ce déplacement. Et si je l’avais vue, j’aurais tout financé moi-même, nous avons des budgets pour ça. J’ai reçu d’autres invitations pour des colloques et conférences mais dans ces cas précis, la question ne s’est même pas posée car les thèmes ne relevaient pas de mes dossiers.

Faudrait-il dès lors interdire tous les voyages de ce type ?