Pourquoi les parlementaires acceptent des voyages à l’invitation de tiers

En conclusion de notre enquête européenne et belge sur les voyages des parlementaires à l’invitation de tiers, Michel De Maegd (député fédéral MR), Saskia Bricmont (eurodéputée Ecolo) et Georges Dallemagne (député fédéral Les Engagés) nous expliquent pourquoi ils acceptent certaines sollicitations et pas d’autres. Face à l’absence de règles en la matière, ils s’en remettent à leur éthique personnelle, chacun avec ses propres accents. Témoignages.