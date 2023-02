Palmade: la famille des victimes espère que sa «notoriété» n’influera pas sur l’enquête

La famille des trois personnes grièvement blessées dans l’accident provoqué par Pierre Palmade espère que « la notoriété » de l’humoriste n’influera pas sur l’enquête, a déclaré mardi l’avocat des victimes, Mourad Battikh.

Les victimes et leurs proches « sont insensibles aux excuses présentées » par le comédien et attendent de la justice qu’« aucun traitement de faveur ne lui soit accordé », a indiqué Me Battikh lors d’une conférence de presse à Paris. L’avocat a précisé que deux des victimes, un homme de 38 ans et son fils de 6 ans, étaient encore en réanimation mardi.