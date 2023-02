«Mayday»: Gerard, ce héros

De Jean-François Richet, avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Tony Goldwin, 107 mn.

Ancien de la Royal Air Force devenu pilote de ligne, Brodie Torrance se voit obligé d’effectuer un atterrissage d’urgence sur une île des Philippines. Jolo, ce nid de rebelles… Des rebelles preneurs d’otages, que Brodie et l’un ou l’autre passager, parmi lesquels un type soupçonné de meurtre et qui allait donc être extradé, vont devoir affronter s’ils veulent conserver une chance de tenir le coup. Le temps que les secours arrivent. Parce que la distance franchie entre le moment où le transpondeur de l’avion a succombé à la foudre et celui où il a atterri est si grande que ces mêmes secours ne pourront aller vite…