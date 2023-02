Une nuit chez le Fantôme de l’Opéra avec Airbnb

Votre chambre ? La loge d’honneur du Palais Garnier, un emplacement habituellement réservé aux invités de marque et au protocole. C’est dire si elle a peu croisé, au cours de sa longue et luxueuse existence, couettes, doudous, pantoufles et pyjamas. Toute loge d’honneur soit-elle, elle devra pourtant s’y faire et se laisser réaménager une nuit, une seule nuit, pour offrir à ses hôtes une expérience extraordinaire.

Au menu : la visite des coulisses – rarement ouvertes au public –, depuis les incroyables archives privées de l’Opéra jusqu’au célèbre lac souterrain, en passant par les studios de danse sous les toits. Mais aussi une initiation au ballet avec l’un des danseurs du ballet de l’Opéra de Paris, un récital exclusif (arrosé au champagne) donné par des artistes de l’Académie de l’Opéra de Paris et un dîner dans le Foyer de la danse, cette pièce historique située à l’arrière-scène, où les danseurs s’échauffent et répètent juste avant les spectacles…