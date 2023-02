«Ant-Man et La Guêpe: Quantumania»: fourmidable, vraiment?

De Peyton Reed, avec Paul Rudd, Jonathan Majord, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, 124 mn.

Scott Lang (Ant-Man, donc) et Hope van Dyne (La Guêpe, donc), aidés par la fille du premier et les parents de la seconde, affrontent le méchant Kang ! Et pas n’importe où : dans le royaume quantique, cet univers secret sous le nôtre, hors du temps et de l’espace.