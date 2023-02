«A man called Otto»: pour Tom Hanks

De Marc Forster, avec Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, 127 mn.

Otto Anderson (Tom Hanks) est bougon face à la vie car il n’a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Il est aussi très méticuleux et ne tolère pas de sortir des clous. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison d’en face. Il fait alors la connaissance de Marisol, Mexicaine enceinte jusqu’aux yeux et douée d’un sacré sens de la répartie. Tandis qu’elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse totalement les repères d’Otto…