Pourquoi deux affiches sont en concurrence avec la Ligue des champions

Durant la période Covid, de nombreux matches étaient reprogrammés en milieu de semaine, les jours réservés à la Ligue des champions. Mais jamais – ou quasiment – des rencontres ne se jouaient au même horaire. Ce mercredi, la donne est différente. Arsenal – Manchester City et Real Madrid – Elche seront en concurrence directe avec les affrontements FC Bruges – Benfica et Dortmund – Chelsea.

Premier League : Arsenal – Man. City (20h30)

En Premier League, le match au sommet entre Gunners et Skyblues se tiendra (enfin) ce mercredi soir. Initialement prévu le 19 octobre, le match avait dû être reporté suite à la reprogrammation d’Arsenal-PSV qui, lui, avait été reporté en raison du décès de la Reine Élisabeth II. Dans un calendrier chargé plus qu’à raison, il était impossible de caser ce choc plus tôt dans la saison. Même pas en milieu de semaine dernière, puisque c’était consacré aux replays des seizièmes de finale de FA Cup. Un match que les deux cadors n’ont finalement pas disputé étant donné que City s’était imposé face à Arsenal (1-0).

Conscient de l’importance de ce match, la Premier League et les diffuseurs anglais (Sky Sports, BT Sport) ont maintenu ce choc en prime time. Qu’importe la présence d’un autre club anglais en C1 au même moment (Chelsea). Qu’importe aussi la possible amende qui sera infligée par l’UEFA. Autrement dit, la Premier League semble certaine que ce match intéressera davantage les téléspectateurs que les matches de C1. Et, par définition, fera un plus gros chiffre d’audiences. Chez nous, VOOsport World 1 diffusera la rencontre. « Les fans de football anglais ne rateront pas ce rendez-vous. D’autant plus qu’il peut être un tournant dans la saison », assure Jean-François Remy qui formera un duo de commentateurs avec Bruno Taverne.