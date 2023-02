«Echo»: avec les jeunes recrues de l’armée

Documentaire de Ruben Desiere, 74 mn.

Dans Echo, le réalisateur belge Ruben Desiere nous plonge au cœur de l’armée et de son fonctionnement, mais aussi de son mode de pensée. Ainsi, pendant un peu plus d’une heure, on rencontre les jeunes recrues du peloton Echo qui, sous l’autorité du commandant Walter Van Dyck, suivent un entraînement militaire de base afin d’acquérir les compétences qui leur seront nécessaires sur le terrain. On les voit en classe, apprenant à reconnaître une cible, puis sur le terrain, dans des jeux de rôles qui doivent affiner leurs compétences. Le jeu devenant peu à peu la réalité, jusqu’à leur déploiement sur le terrain.