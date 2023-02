La Belgique et l’Allemagne veulent renforcer leur coopération énergétique

Un premier sommet bilatéral sur l’énergie se tenait ce mardi à Zeebrugge. La guerre en Ukraine a fait de notre pays un fournisseur de gaz essentiel pour l’Allemagne. Belgique et Allemagne veulent interconnecter leurs futures infrastructures d’hydrogène au plus tard en 2028.

La coopération énergétique entre la Belgique et l’Allemagne n’est pas neuve. Mais l’invasion de l’Ukraine et la chute drastique de l’approvisionnement de l’Europe en gaz russe ont encore resserré les liens de codépendances gazière et électrique entre notre pays et nos voisins allemands. D’où la volonté affichée par le Premier ministre Alexander De Croo (OpenVLD) et le chancelier Olaf Scholz, réunis ce mardi au terminal méthanier de Zeebrugge pour le premier sommet énergétique Belgique-Allemagne, de renforcer encore cette collaboration à l’avenir.