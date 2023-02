Story Killers: au cœur de l’industrie de la désinformation

Depuis sa ville de Bangalore, au centre de l’Inde, la journaliste Gauri Lankesh couvrait la désinformation, en particulier celle propagée par le parti de droite BJP, une façon pour elle de faire barrage à l’extrême droite dans son pays. En septembre 2017, alors qu’elle prévoyait de publier un éditorial titré « A l’ère des fake news » dans lequel elle dénonçait les « fabriques à mensonges », la journaliste a été tuée par un individu associé à une organisation nationaliste hindoue.

Plus de cinq ans après ce meurtre, Forbidden Stories, dont la mission est de poursuivre le travail de journalistes menacés, emprisonnés ou assassinés, a réuni plus de 100 journalistes de 30 médias (1), dont Le Soir et Knack en Belgique, pour poursuivre son travail. C’est la première fois qu’un consortium international de journalistes d’investigation enquête sur l’obscur business des mercenaires de la désinformation.