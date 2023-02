Podcast – Le double séisme dévastateur en Turquie et en Syrie est-il utilisé à des fins politiques?

Le 6 février dernier la Turquie et la Syrie ont été touchées par un double séisme dévastateur. Le bilan humain est vertigineux. On dénombre désormais plus de 35.000 morts.

Enjeux électoraux, crise migratoire, accès inégal à l’aide humanitaire… nous avons essayé de comprendre l’utilisation à des fins politiques de ce tremblement de terre tragique. Pour cela, nous avons interrogé Fabrice Balanche, maître de conférences à l’université de Lyon 2, chercheur spécialiste du Moyen Orient.