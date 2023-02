«The inspection»: Full Metal Jacket

De Elegance Bratton, avec Gabrielle Union, Jeremy Pope, Raul Castillo, 100 mn.

Afin d’obtenir l’approbation de sa mère homophobe, un jeune homme gay afro-américain s’engage dans les Marines. Ce qui augure d’un entraînement à la Full Metal Jacket. Le film repose sur une histoire vraie, celle du réalisateur qui fut expulsé de chez lui à 16 ans parce qu’il était gay et qui rejoignit dix ans plus tard les Marines, comme spécialiste de la production de caméras de combat. Et cela se sent. Porté magistralement par Jeremy Pope, le film à la fois très dur et plein de délicatesse évite pas mal de raccourcis sur le sujet et met en scène une armée chargée de fabriquer non pas des hommes mais des monstres. La mise en scène est parfois maladroite mais on est happé par ce récit de résilience complexe, douloureux et réel.