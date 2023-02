Fin du moteur thermique en 2035: pourquoi la voiture électrique est promise à une belle route

Dans douze ans, vous ne pourrez plus acheter une voiture ou une camionnette neuve mue par un moteur thermique. Voilà qui signe l’arrêt de mort des véhicules essence, diesel et hybride de première main, ne vous laissant d’autre choix en 2035 que l’achat de leur équivalent à batterie… ou l’usage rallongé de votre future vieille voiture thermique. Tel en a décidé l’Union européenne, dans le cadre de son plan climatique Fit for 55 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des 27 de 55 % en 2030 comparativement à 1990. Le vote final du Parlement européen qui a eu lieu ce mardi à Strasbourg vient boucler un long processus législatif. Il n’y a donc guère de surprise dans l’adoption de ce texte qui a toutefois rencontré l’opposition 279 députés contre 340 (21 se sont abstenus) motivée par des craintes de pertes d’emplois dans le secteur automobile (12,5 millions de travailleurs) et de difficultés d’approvisionnement en matières premières pour la confection des batteries.