Des pesticides interdits chez nous, autorisés à l’exportation

Un rapport porté par six ONG met en lumière ce marché « hypocrite » autorisant à vendre ailleurs des produits prohibés dans l’Union. Et qui reviennent ensuite dans nos assiettes…

Cela fait des mois qu’un consortium d’associations et d’ONG belges (SOS Faim, Entraide et Fraternité, Iles de Paix, Viva Salud, Fian Belgium, Broederlijk Delen) se bat pour que la Belgique et d’autres pays européens cessent de produire en quantités importantes des pesticides interdits d’utilisation chez nous. En effet, leur production reste légale en Belgique et dans l’Union européenne... à condition qu’ils soient exportés. Ce consortium a rédigé un rapport sous un titre évocateur : « Interdits ici. Exportés là-bas. Mortels partout. » Avec un effet boomerang puisque des légumes, fruits et céréales copieusement arrosés de ces produits interdits reviennent sur nos étals via l’importation…