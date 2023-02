Philippe Lacheau, réalisateur de «Alibi.com 2»: «Je suis fier d’avoir le cri de porc de Jugnot dans le film»

Après le succès de « Alibi.com », Philippe Lacheau et sa bande reviennent avec la suite imaginée avec une avalanche de gags et de quiproquos. Rires assurés.

Six comédies au compteur comme réalisateur depuis 2014 et le succès de Babysitting, des millions d’entrées pour chacun de ses films. Philippe Lacheau pourrait briguer la couronne de roi de la comédie en France. Derrière ce jeune homme blond qui fait aussi l’acteur et dont le physique pourrait bien inspirer un jour l’équipe de Pathé pour un prochain Astérix – on en est certaine, il serait formidable –, il y a une bande formée dès l’enfance, la bande à Fifi, qui s’est fait connaître au milieu des années 2000 sur Canal Plus.

Petit, vous rêviez-vous roi de la comédie populaire ?