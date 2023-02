Les pistes pour faire baisser le prix des batteries

Parmi les nombreux défis à relever pour permettre la généralisation des véhicules électriques figure la question de leur accessibilité financière. Les promesses d’une baisse de prix ne se sont pas véritablement réalisées. La plupart des modèles électriques sur le marché actuellement appartiennent au haut de gamme. En cause : le prix de la batterie qui peut représenter jusqu’à 40 % du prix d’un véhicule. « Pour la première fois depuis dix ans, ce prix a augmenté en 2022 », fait même remarquer Evelina Stoikou, spécialiste des batteries pour le bureau d’études de marché BloombergNEF. « Cela s’explique par la hausse des cours du nickel, du cobalt mais aussi et surtout du lithium qui constitue la plus grande part de la cathode (le composant clé d’une batterie, NDLR). »