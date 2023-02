Alibi.com 2, Echo...: les quatre sorties cinéma de cette semaine à ne pas manquer

Voici la sélection du MAD pour la semaine du 15 au 21 février.

Alibi.com 2 ***

On reprend les choses là où on les avait laissées en 2017, à une nuance près, Greg (Philippe Lacheau) a fermé son agence Aibi.com et promit à Flo (Elodie Fontan) de ne plus lui mentir. Or il la demande en mariage et cela implique rapidement chez Flo et sa famille (Nathalie Baye et Didier Bourdon) l’envie de rencontrer les futurs beaux-parents. Avec une mère, ex-actrice de films de charme (Arielle Dombasle) et un père, petit escroc (Gérard Jugnot), qui se haïssent profondément, Greg n’a pas vraiment envie. Seule solution : rouvrir son agence pour trouver des parents de substitution…