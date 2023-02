Séisme en Turquie et en Syrie: «L’élan de solidarité en Belgique est inouï»

Alors que la priorité est désormais de soutenir les centaines de milliers de personnes dont les logements ont été anéantis par le tremblement de terre, les consortiums belges 12-12 et Aide à la Turquie organisent un déploiement de l’aide humanitaire conséquent.

Plus d’une semaine après le puissant séisme d’une magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie, on parle désormais du « pire désastre naturel en un si è cle » en Europe, selon l’Organisation mondiale de la santé. En effet, le bilan dépasse désormais 35.000 morts.

La priorité est, dorénavant, d’apporter une aide nécessaire aux centaines de milliers de sinistrés – sans abri, pour une grande partie – qui doivent faire face à la faim et à des conditions climatiques défavorables (les températures sont anormalement froides sur les régions concernées par le séisme) dans ces deux pays.