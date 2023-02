Greg Van Avermaet: «Arnaud De Lie se situe un peu entre Tom Boonen et moi»

Greg, avec dix participations au Tour d’Oman en douze éditions, vous êtes en tête des bilans dans le sultanat. Vous semblez manifestement aimer cette course…

Oui, cette épreuve, c’est la bonne association pour un coureur comme moi qui aime la chaleur. Le soleil tape, les étapes ne sont pas trop dures mais il y a de l’intensité et des profils qui me correspondent. Et même l’étape de Green Mountain (NDLR : ce mercredi), ce n’est pas comme si c’était une journée complète de montagne. C’est l’idéal pour donner le dernier petit coup de punch avant les pavés, sans prendre trop de décalage horaire (NDLR : 3h, entre la Belgique et Mascat).

De quoi arriver dans les meilleures dispositions au Circuit Het Nieuwsblad, dans dix jours ?