Tensions à Anderlecht: Marc Coucke et Wouter Vandenhaute ont invité les supporters

Comme nous le laissions entendre dans nos éditions de lundi, une délégation de fans d’Anderlecht va être reçue par Marc Coucke et Wouter Vandenhaute – ils seront accompagnés de Jesper Fredberg-, lundi prochain (20 février). Les représentants des seize groupes de supporters effectuant les déplacements ont reçu l’invitation mardi après-midi.

Après toutes les critiques dont son président et lui ont été l’objet ces dernières semaines, Marc Coucke devait sortir du bois. S’il a décidé d’aller vers les supporters en compagnie de VDH, c’est forcément pour leur souligner son envie de poursuivre son aventure au RSCA. Et son souhait de continuer cette aventure avec Wouter Vandenhaute comme président. Mais plus dans ce climat constamment chahuté.

Envisagée avant les nouveaux « incidents anti-direction » de dimanche, cette réunion rassemblera une trentaine de personnes. Calmera-t-elle les sympathisants les plus remontés quant à l’avenir et à la stabilité de leur club favori ? Le BCS (Brussels Casual Service), le noyau très dur des supporters mauves, devrait être représenté le 20 février mais il n’en démord pas : il veut le départ de Coucke. Une chose est sûre : tous les fans mauves ne sont pas sur la même longueur d’onde. Contre Saint-Trond, la majorité du parc Astrid répondait systématiquement par des sifflets à chaque « Wouter buiten » lancés par les BCS et la Mauves Army.