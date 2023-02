Pierre Palmade: «Il n’a même pas l’excuse de la jeunesse», lance l’avocat des victimes de l’humoriste

Me Mourad Battikh dit ses clients insensibles à sa demande de pardon : « La seule chose que la famille demande, c’est qu’il soit placé au plus vite en garde à vue. »

Les seules victimes dans cette affaire, ce sont mes clients ! » Dans son cabinet parisien, l’avocat des trois passagers du véhicule percuté vendredi soir par Pierre Palmade, sur une départementale de Seine-et-Marne, tient la presse à distance. « Ni le conducteur, âgé de 38 ans, ni son fils de 6 ans, ni sa belle-sœur de 27 ans, qui était enceinte de six mois, ne recherchaient une quelconque notoriété », insiste Me Mourad Battikh, qui demande à préserver leur anonymat.

Les trois membres de cette famille, fauchés par la Peugeot 3008 de l’humoriste, sont toujours hospitalisés. Le chauffeur de la Renault Mégane a subi au moins cinq opérations. L’enfant a la mâchoire fracturée et le visage défiguré. Quant à la jeune femme, elle a plusieurs côtes et vertèbres déplacées. « Ces blessures laisseront des séquelles physiques, mais plus encore psychologiques », dit l’avocat.