Podcast – «Uber Files»: Mark MacGann explique pourquoi il a livré ses secrets

Avant son audition, Mark MacGann s’exprime dans Le Soir . Son interview, réalisée par Amandine Cloot et Xavier Counasse, est à lire. Il y explique pourquoi il a livré ses secrets. Nous avons appelé Amandine pour qu’elle explique comment s’est passée l’interview et ce qu’il faut en retenir.

Le 6 février dernier la Turquie et la Syrie ont été touchées par un séisme dévastateur. Le bilan humain est vertigineux. On dénombre désormais plus de 35.000 morts. Enjeux électoraux, crise migratoire, accès inégal à l’aide humanitaire : nous avons essayé de comprendre l’utilisation à des fins politiques de ce tremblement de terre tragique. Camille Petoud a interrogé Fabrice Balanche, maître de conférences à l’université de Lyon 2, chercheur spécialiste du Moyen Orient.

A lire dans le Soiréco de cette semaine : le dossier de Pascal Lorent sur les jobs étudiants. Les jeunes scolarisés sont de plus en plus nombreux à occuper des emplois. Notamment parce que la législation est plus permissive qu’avant. En Wallonie et à Bruxelles, les centres InforJeunes organisent des formations pour aider à rédiger un CV, pour apprendre à bien postuler ou pour informer sur le droit du travail. Que viennent chercher les jobistes dans ce genre de formation ? C’est un reportage d’Alice Courtois.