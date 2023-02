Ligue des champions: Milan entretient l’espoir

Avec un but de Díaz, Milan s’est offert un nouveau bol d’oxygène pour le retour contre des « Spurs » très moyens. À peine monté au jeu, De Ketelaere aurait pu être le héros. En ratant un but immanquable, il reste enfoncé dans sa crise personnelle.

Si les deux entraîneurs avaient pu décaler ce match dans le temps, ils y auraient consenti sans la moindre hésitation. Milan abordait ce 8e avec une confiance très entamée et quelques blessés en trop tandis que Tottenham débarquait à San Siro sans milieu de terrain. En tout cas privé de ses meilleurs interprètes, Bentancur, opéré des ligaments du genou, 6 mois ‘out », et Hojsberg, suspendu. Pour ne rien arranger, les « Spurs » sortaient d’un week-end humiliant, avec une défaite 4-1 à Leicester… Au moins, l’équipe locale avait-elle, à l’inverse, interrompu une longue disette de plus d’un mois sans victoire, pour ne pas dire avec trop de défaites et encore plus de buts encaissés.