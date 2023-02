Enseignement: qui a dit que les francophones ne savent pas réformer?

On louera le calme et le silence dans lequel tout cela s’est déroulé, à l’abri de la testostérone qui agite et torpille si souvent la Vivaldi : Valérie Glatigny et Caroline Désir, une libérale et une socialiste en symbiose, méritent une sacrée plume à leur chapeau.

Avis à ceux et celles qui affirment que les francophones ne savent pas réformer. En l’espace d’une législature, c’est tout le contraire que prouve l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec une adaptation des rythmes scolaires qui, d’une part, est entrée en vigueur depuis cette rentrée pour l’enseignement fondamental et secondaire, et qui, d’autre part, va se concrétiser pour les universités et les hautes écoles, sur la base de principes communs actés désormais par un groupe de travail ad hoc. Le mot adaptation est pauvre pour qualifier ce qui relève d’une révolution : tout ce qui touche à l’enseignement est inflammable, tout ce qui touche à l’enfant ou à l’adolescent est extrêmement sensible, tout ce qui touche à la pédagogie est souvent tabou, et tout ce qui touche aux vacances est casse-cou.