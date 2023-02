Bruges à la recherche de son second souffle: face à Benfica, les Blauw en Zwart espèrent retrouver leur forme étincelante!

En décrochant dès la 4e journée des poules son billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions, Bruges a déjoué tous les pronostics, atteignant ce Graal tant convoité que seul Gand, en 2015-16, avait réussi à atteindre, du moins sous le format actuel de la C1. Auteur, face à Leverkusen (1-0), Porto (0-4) et l’Atletico Madrid (2-0, 0-0), d’un 10 sur 12 initial sans avoir encaissé le moindre but grâce entre autres à un Simon Mignolet stratosphérique, le Club a prouvé qu’il avait progressé à pas de géant sur la scène européenne. « On sent que le regard des autres équipes a changé », confirme Hans Vanaken. « On espère une nouvelle fois qu’au vu du contexte, qui est différent du championnat, on saura à nouveau prouver nos qualités mercredi face à Benfica. Parce qu’on sait qu’on en a les moyens. »