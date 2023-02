Noah Ohio cherche encore ses repères avec le Standard

Après deux prestations convaincantes contre Eupen et face au Cercle, du moins révélatrices d’une progression dans son jeu, Noah Ohio a connu un petit coup d’arrêt dimanche face à Courtrai. Bâillonné par les défenseurs adverses, privé de ballon et malheureusement inefficace sur le seul centre exploitable (de Dönnum) pour lui, le Hollandais a marqué le pas et donc laissé sa place au revenant, Renaud Emond, après environ une heure de jeu.