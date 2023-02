Le petit moment qui fait du bien: une virée à San José avec Dionne Warwick et Burt Bacharach

Une mauvaise nouvelle peut parfois engendrer des effets secondaires plus que positifs. Prenez la mort de Burt Bacharach, la semaine dernière. Si on ne peut que regretter la disparition de ce grand bonhomme de la musique américaine, ce fut l’occasion de redécouvrir certains de ses plus grands tubes. Bien sûr, dans les journaux télévisés, on a essentiellement eu droit à quelques secondes de Always Something There to Remind Me, Raindrops Keep Falling On My Head ou du fabuleux Walk On By interprété par Dionne Warwick. C’est pourtant un autre titre chanté par la même Dionne Warwick qu’on ne cesse d’écouter en boucle tout en se replongeant dans des extraits d’émissions télévisées délicieusement rétro : Do You Know The Way To San José. En 1980, présentée par les Commodores de Lionel Ritchie, elle en livre une version aussi entraînante qu’ensoleillée.