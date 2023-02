L’éternelle jeunesse du rap

Cinquante ans ! Si on en croit les spécialistes du domaine, le rap fête cette année son demi-siècle d’existence. Ce qui signifie, si on compte bien, que les ados qui l’écoutaient à l’époque ont aujourd’hui… 65 ans. Quant à ceux qui l’ont découvert quelques années plus tard, en 1980, avec le succès mondial de Rapper’s Delight de Sugarhill Gang, ils doivent avoir entre 55 et 60 ans. C’est dire que le genre n’est plus vraiment une découverte réservée aux seuls « jeunes » adeptes de la street culture. Comme le rock en son temps, le rap a d’abord été considéré comme une chasse gardée anglo-saxonne. Malheur à celui, et plus encore à celle, qui envisageait d’en donner une version française, italienne ou espagnole. Aujourd’hui, les rappeurs et rappeuses du monde entier s’expriment dans leur langue natale à l’image de Hamza et de Lomepal. Et plus personne ne s’étonne d’entendre Zwangere Guy et Frenetik balancer un Ici c’est BX