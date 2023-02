Michel De Herde écarté de ses fonctions: le témoignage d’une échevine, «enfin, il aura fallu 274 jours» L’échevin schaerbeekois Michel De Herde a été inculpé pour viol sur mineurs et détention d’images pédopornographiques. Il ne participera plus au conseil communal, jusqu’à ce que la justice ait fait la lumière sur ces nouvelles inculpations.

Par la rédaction Publié le 15/02/2023 à 09:46 Temps de lecture: 3 min

L’échevin schaerbeekois Michel De Herde (Défi) a été interpellé et inculpé vendredi dernier pour viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques.

L’échevin schaerbeekois Michel De Herde ne participera plus aux réunions du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil communal, jusqu’à ce que la justice ait fait la lumière sur les nouvelles inculpations révélées cette semaine. La demande vient du groupe « Liste du Bourgmestre », et a été acceptée par Michel De Herde, élu sur cette liste aux communales de 2018.

L’échevine de la Culture et de l’égalité des genres et des Chances à la commune de Schaerbeek, Sihame Haddioui, s’est exprimée sur Facebook. Elle est la première a avoir porté plainte contre lui. Elle avait affirmé que Michel De Herde avait tenu des propos sexistes à son égard, mais aussi d’avoir commis des attouchements sur sa personne, lors d’un conseil communal en octobre 2021. Michel De Herde a toujours nié ces accusations.

Cette première plainte a été ce qui a permis à d’autres de porter plainte à leur tour. Sihame Haddioui évoque un long parcours pour obtenir que’il soit écarté de ses fonctions. Elle se dit soulagée car elle va pouvoir à nouveau se rendre au collège – elle n’y allait plus, à cause de la présence de Michel De Herde.

Son témoignage

« Je disais au début de ce parcours de zinzin : quand une femme parle, il y en a 12 derrière. Une manière de montrer à quel point les violences s’inscrivent dans un continuum. Un système. Violent. J’étais loin de me douter de ce qui allait suivre. 274 jours plus tard, here we are !

Vous le savez maintenant : l’inculpé est ENFIN écarté de ses fonctions, il ne sera plus présent aux réunions politiques « tant que les chefs d’inculpation qui pèsent sur lui ne sont pas levés ».

Il aura fallu attendre 274 jours et tant d’autres choses.

Dinguerie. Si vous saviez. J’ai tant pleuré. D’indignation, en découvrant les nouveaux chefs d’inculpation. De tristesse, en pensant aux plaignantes. De fierté, en pensant à leur courage et au nôtre.

À titre individuel, j’ai pleuré de soulagement même si je ne décolère pas. Rien ne pourra effacer la violence du mépris, les insultes et le lynchage que j’ai subi. Rien ne me fera oublier la lâcheté et l’indifférence de la classe politique. »

Vous pouvez retrouver l’intégralité de son post ci-dessous :