Séismes en Turquie et en Syrie: une quadragénaire retrouvée vivante, neuf jours après le séisme

Les secours ont pu extraire vivante une dame de 42 ans des gravats d’un immeuble à appartements dans la ville de Kahramanmaras. Les médias locaux précisent mercredi que la quadragénaire se trouvait dans les décombres d’un bâtiment de sept étages, situé au sud de la ville.

Kahramanmaras est située à 40 kilomètres au nord de l’épicentre de la première forte secousse qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. C’est l’une des contrées les plus touchées par ces séismes qui ont fait plus de 40.000 victimes.