Le bien à la loupe, à Bruxelles: un grand hôtel de maître à 2.490.000 euros (photos)

Cet hôtel de maître de 1908 est particulier à plus d’un titre. Il offre en effet une largeur de façade de 8,5 mètres et d’importants volumes (785m2 habitables) répartis sur pas moins de six niveaux, caves comprises. Le tout est agrémenté d’éléments de caractère et, surtout, d’un vaste jardin plein sud. Ce grand hôtel était affecté à des bureaux ces dernières décennies, mais il est tout à fait possible de le reconvertir en un seul ou en plusieurs logements, moyennant bien sûr quelques travaux.

1

Situation

Le bien est situé à Uccle, au cœur de l’avenue Churchill. On trouve à proximité immédiate les arrêts de tram et de bus Cavell, ainsi que diverses facilités comme des écoles, des crèches, quelques services et restaurants, ou encore un club de tennis. En plus de son vaste jardin privatif, l’hôtel de maître est également bordé à l’arrière par le parc Montjoie, ce qui contribue à lui offrir un environnement relativement calme et vert. Il suffit toutefois d’une dizaine de minutes de marche pour accéder à une grande variété de commerces et services, dont ceux de la Bascule et de l’avenue de Fré. On peut également noter la proximité du bois de la Cambre ou encore des Cliniques de l’Europe.

2

Etat général

Les origines de l’édifice remontent à 1908, et l’hôtel n’a pas seulement conservé sa façade en pierre de France, mais aussi de nombreux éléments de caractère. Son intérieur est en effet ponctué de cheminées et portes anciennes, de moulures, de parquets, de hauts plafonds, et ce, dans la majorité des étages. Le bâtiment a également été suivi et entretenu au fil des ans, et se présente aujourd’hui dans un bon état général. Il est notamment équipé d’un chauffage central au gaz, d’un ascenseur, d’un système d’alarme, de volets ou encore de châssis en double vitrage – sauf pour quelques fenêtres. L’hôtel était affecté à des bureaux depuis plusieurs décennies et est prêt pour une telle affectation. Par contre, il faudra prévoir divers travaux pour le reconvertir en logement(s), à commencer par l’installation de salles d’eau.

3

Disposition

L’hôtel est composé de six niveaux au total, sous-sol compris. L’entrée s’effectue via un porche qui permet le passage d’un véhicule et mène directement au vaste jardin. Au milieu du porche, une porte donne accès à un hall central accueillant l’escalier et l’ascenseur menant jusqu’au 4e étage. Côté façade avant s’étend une vaste pièce de réception, alors qu’à l’arrière, on retrouve une petite cuisine et une pièce donnant sur le jardin. Les trois étages supérieurs offrent une variété de vastes pièces, avec des hauts plafonds et de grandes fenêtres, complétées par divers espaces plus petits. Le quatrième niveau se compose de deux grands bureaux et d’une plus petite pièce, alors que le cinquième étage accueille un seul espace ouvert de 50 m2. L’hôtel de maître offre aussi des places de parking privatives devant sa façade, et un sous-sol dans lequel on retrouve des caves, une kitchenette et une pièce aménagée avec accès au jardin. On note également la présence de terrasses à plusieurs étages.

4

Prix

Ce vaste hôtel de maître est proposé à la vente au prix de 2.490.000 euros. Il est actuellement aménagé et prêt pour accueillir des bureaux. Par contre, il faudra prévoir des travaux si l’on souhaite lui redonner une affectation résidentielle.

Surface habitable : 785 m2

Chambres : 6 (possibilité de plus)

Salles d’eau : 0

WC : 5

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 11,5 ares)

Etat : habitable

Garage : non (mais parking)

PEB : D+