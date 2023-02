Charles De Ketelaere manque une occasion en or en Ligue des champions et ne convainc toujours pas

Monté au jeu dans le dernier quart d’heure, le Diable rouge a manqué le cadre quelques instants après son entrée. Sa prestation a été évaluée à 5,5/10 par la Gazzetta dello sport et le Corriere della Sera, soit la moins bonne note d’un joueur milanais. Une cotation bien faible, mais pas dramatique, d’autant plus que De Ketelaere est en délicatesse depuis son arrivée à Milan. « Il est passé à côté du 2-0. Il doit faire beaucoup mieux sur ce genre d’action », indique le Corriere. Du côté de la Gazzetta, une pointe d’optimisme est ajoutée au commentaire. « Il n’a pas été mauvais durant son quart d’heure de jeu », écrit le quotidien italien. « Il était beaucoup plus présent que lors de ses dernières sorties Dommage, cependant, qu’il ait manqué cette grosse occasion. »

De Ketelaere peut en tout cas compter sur la confiance de son coach Stefano Pioli. « Il a besoin de plus de temps que nous le pensions pour s’adapter à son nouvel environnement », a confié l’entraîneur de l’AC Milan. « Maintenant, il est bien physiquement et mentalement. Bien sûr, j’espérais le but et surtout pour lui. Je lui ai dit qu’il marquerait quand il est entré en jeu. Il travaille bien, et ce but finira par tomber. Il va trouver des espaces et nous donner satisfaction. »