Nouvel équipementier pour le Sporting de Charleroi: les Zèbres s’associent à Kipsta à partir de la saison prochaine

Le Sporting de Charleroi a annoncé ce mercredi sa future collaboration avec Kipsta, la marque football de Decathlon. Le partenariat débutera à la saison 2023/2024 et s’étalera sur trois ans.

« Le Sporting de Charleroi et moi-même sommes très fiers de ce nouveau partenariat », a déclaré Mehdi Bayat, administrateur délégué du club carolo. « Certains possèdent encore une image faussée de Kipsta, qui est aujourd’hui un acteur incontournable dans le monde du football, amateur et professionnel. De plus, Kipsta nous assure un suivi et une attention sans égal, ce qui nous permettra de grandir ensemble, main dans la main, avec notre fournisseur. »

C’est un pas de plus pour Kipsta dans le football belge puisqu’il fournira dès la saison prochaine le ballon officiel de la Jupiler Pro League.