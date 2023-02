Climat: selon une enquête, les crédits carbone liés à la protection des forêts sont inefficaces

Neuf crédits sur dix délivrés par Verra, principal organisme de certification au monde, n’ont pas d’effets bénéfiques pour le climat, révèlent « The Guardian » et « Die Zeit ».

Ce paquet de biscuits que vous glissez dans votre caddie la conscience tranquille, car son emballage est certifié neutre en CO₂, ou cette crème pour les mains, cette brosse à dents, cette boisson, cet accessoire de luxe, n’ont-ils réellement aucun impact sur l’environnement ? Submergé de belles promesses, y compris dans les services, des abonnements TV aux billets d’avion, le consommateur s’acquitte volontiers d’un prix légèrement augmenté, ou d’un petit versement complémentaire pour réduire son empreinte.

« Ces allégations suggèrent indûment qu’il est possible de lutter efficacement contre le changement climatique sans diminuer drastiquement nos émissions ou changer nos comportements », notait Laurianne Altwegg, de la Fédération romande des consommateurs, en 2022. Et, de plus, toute « compensation » ne se traduit pas forcément par une diminution de la pollution.