«visapourlaflandre: Jef, un café, on a soif!

Dès ce mercredi, l’alcool ne sera plus servi à la cafétéria du Parlement flamand. Plus de petite chope ou de canon de rouge entre les séances, suite à une prestation d’apparence trop arrosée du ministre Ben Weyts, qui s’en défend. La sobriété, gage de qualité ? Cela reste à voir.

A partir de ce mercredi, on ne servira plus d’alcool à la cafétéria du Parlement flamand. C’est le bureau élargi, qui règle le fonctionnement de l’institution, qui en a décidé ainsi. Cette décision fait suite au passage à la tribune en décembre dernier de Ben Weyts, le ministre flamand (N-VA) de l’Enseignement, qui avait selon les observateurs « regardé trop profondément dans le verre » – comprenez qu’il était ivre. Weyts a nié avec force, notamment dans « De Afspraak », sur la VRT, où il avait été confronté aux images de cette fameuse séance et très secoué par le présentateur. Peu importent ses dénégations, le parti Groen a déposé dans la foulée un projet pour supprimer l’alcool entre les séances parlementaires. Un député vert expliquait ainsi que dans aucun lieu de travail on ne sert d’alcool gratuitement et que personne n’y trouve à redire : « Un parlement ne peut pas être une exception en la matière ».