De Taïwan à l’Europe: l’agriculture verticale cherche son envol

Une compagnie taïwanaise spécialisée dans l’agriculture en intérieur lance plusieurs fermes de grande taille en Europe et au Moyen-Orient. Cette activité est annoncée comme prometteuse depuis des années et attire les investisseurs, mais son impact reste limité.

Dans un faubourg de Taoyuan, ville industrielle surtout connue pour héberger l’aéroport de Taipei, bâtisses grises et pylônes électriques dominent le paysage. C’est en pénétrant dans un immense hangar qui ne paie pas de mine, en face d’une ligne de métro aérien en construction, qu’on trouve un peu de verdure : dans la « ferme verticale » du groupe YesHealth, la plus grande d’Asie, laitues, choux frisés et autres feuilles de moutarde poussent les uns au-dessus des autres, sur quatorze étages éclairés par des diodes électroluminescentes (DEL). Ouverte en 2017, l’installation de 10 mètres de haut peut produire jusqu’à 1.500 kg de légumes par jour pour des hôtels, restaurants et supermarchés de la région.