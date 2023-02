Expertym lance le bail entièrement automatisé: «Nous ambitionnons d’éviter toute procédure judiciaire»

But recherché de la plateforme en ligne : un gain de temps et une sécurité renforcée des rapports entre propriétaires et locataires.

Un bail gratuit (jusqu’à un certain point) et automatisé (jusqu’au bout), ça existe. On le doit à Expertym, plateforme en ligne née en 2017 à Waterloo et spécialisée dans le parcours locatif (surtout les états des lieux, locatifs ou avant travaux, les évaluations et les réceptions provisoires).

Destiné avant tout à faire gagner un temps précieux aux propriétaires privés ou professionnels, ce bail accompagne le client dans toutes les démarches administratives, jusqu’à l’enregistrement auprès du SPF Finances.

Il est gratuit, pour autant que le propriétaire fasse appel à Expertym pour la réalisation de l’état des lieux. Coût moyen : 230 euros, TVA comprise. Un montant à diviser par deux entre le propriétaire et le locataire. Mais le client reste libre d’imprimer le bail généré par Expertym et de faire le reste des démarches par lui-même.