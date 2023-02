La Somalie d’Hassan Sheikh Mohamoud est en guerre totale contre les terroristes d’Al-Shabaab

« Ils ont essayé de me tuer parce que je suis le seul à pouvoir les vaincre, grâce à une triple stratégie : militaire, religieuse et économique », explique le président somalien.

Des membres de la milice terroriste Al-Shabaab ont essayé de me tuer trois fois, mais je serai celui qui les privera de leur oxygène. » Hassan Sheikh Mohamoud, 67 ans, est le président qui veut libérer la Somalie des djihadistes islamiques. Il a exercé un premier mandat de 2012 à 2017, puis a été réélu en mai dernier et a déclenché ce qu’il appelle une « guerre totale » contre Al-Shabaab. Il les attaque avec des soldats et érode leur consensus populaire en s’appuyant sur des aides économiques et des fatwas religieuses – un défi difficile, féroce.