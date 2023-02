Avec ou sans la Russie? Le dilemme de l’Arménie

A son bureau, le maire de Tegh, David Ghulunts, est partagé entre incrédulité et colère. Sa ville est la dernière localité d’Arménie sur la route qui mène, via l’Azerbaïdjan, à l’enclave arménienne du Haut-Karabagh, bloquée depuis le 12 décembre dernier. Quelque 200 habitants de Tegh – des travailleurs qui transportent des marchandises de l’autre côté de la frontière, des ouvriers en construction, etc. – sont victimes de ce blocus : depuis des semaines, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. « Les Azéris disent qu’ils n’ont pas bloqué le corridor de Latchine, que ce sont de simples manifestants », explique le maire. « Les Russes, eux, disent qu’ils ne peuvent rien faire. Alors, à qui de bouger ? Il y a un accord entre la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie qui stipule que le corridor doit rester ouvert. Je suis sûr que s’ils le voulaient, les Russes régleraient le problème en une journée, mais ils ne font rien, et je ne sais pas pourquoi. »