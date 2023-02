Le FC Barcelone aurait versé 1,4 million d’euros à un arbitre espagnol

Le FC Barcelone est une nouvelle fois empêtré dans un dossier financier. La presse espagnole rapporte ce mercredi que le club a versé, entre 2016 et 2018, environ 1,4 million d’euros à une société détenue par José María Enríquez Negreira, vice-président de la Commission technique des arbitres à l’époque.

Selon AS et la Cadena SER, l’enquête a été ouverte suite à un contrôle fiscal de la société de l’ancien arbitre. Cette somme est divisée en trois versements : 532.768,02 euros en 2016, 541.752 euros en 2017 et 318.200 euros en 2018. Ces années correspondent à la présidence de Josep Maria Bartomeu, parti en 2021. Vu la position de Negreira, des soupçons de corruption sont rapidement avancés. L’ancien arbitre a assuré à la Cadena SER qu’il n’a en aucun cas réservé un traitement de faveur au Barça en échange de ces paiements. Il était en réalité payé en tant que consultant externe afin d’expliquer aux joueurs comment se comporter face à chaque arbitre. Il n’aurait cependant fourni « aucun document prouvant qu’il a fourni un service au FC Barcelone. »