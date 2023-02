La tour bruxelloise Multi, à côté de la place de Brouckère, récompensée

La cinquième édition des RES (Real Estate Society) Awards a eu lieu. Initiative mise en place par les anciens étudiants de la section Immobilier de l’Antwerp Management School, ces récompenses mettent à l’honneur des projets de construction belges dans trois secteurs : l’immobilier (semi-)public, l’immobilier commercial et l’immobilier résidentiel. Au total, plus de 40 concepteurs de projets et architectes étaient en lice. Le jury était composé de dix experts et personnalités, dont le maître architecte flamand Erik Wieërs et son homologue bruxellois Kristiaan Borret.