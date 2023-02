Immobilier: 300 milliards d’euros à financer d’ici à 2050 pour rénover le parc résidentiel belge

En 2022, le nombre de crédits immobiliers ouvert dans le pays s’établit à 255.000 (-5 % sur un an) pour un montant total prêté de 42,8 milliards d’euros (+3 % sur un an). Chez BNP Paribas Fortis, qui produit un emprunt hypothécaire sur 4 chez nous, le nombre de nouveaux contrats baisse moins que sur le marché en général (-2,5 %), l’argent total prêté suit la courbe (+4 %). Une tendance, résultat de l’effet combiné de la hausse des prix de l’immobilier (il faut emprunter plus qu’avant pour un bien similaire) et de celle des taux d’intérêt entamée depuis le second semestre de l’année passée (l’emprunt est plus onéreux tout comme les biens, l’accès au crédit se restreint).

Une maison coûtait en effet en 2022 en moyenne 8,2 % plus cher qu’en 2021 à 319.000 euros, tandis que les appartements se négociaient en moyenne à 260.000 euros (+3,6 %). Le montant moyen prêté par la banque pour un achat progresse de 7 % à 235.000 euros.