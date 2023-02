Lucas Dragone: «Maintenant, on va enfin parler de mon père en tant qu’artiste»

Le fils de Franco Dragone et son avocate reviennent sur les dix ans d’enquête qui ont « broyé » le metteur en scène, mort avant que son innocence, qu’il revendiquait, ne soit actée.

La chambre du conseil de Mons a rendu le mois dernier, après 10 ans d’enquête, une ordonnance de non-lieu dans le dossier à l’encontre de Franco Dragone et de 41 autres inculpés. La « lecture objective » des pièces, a conclu cette juridiction d’instruction, « ne permet pas de considérer qu’il existe des charges suffisantes en ce qui concerne la thèse défendue par le ministère public ». Le sexagénaire, estiment ses proches, a été abimé, à petit feu, par l’enquête. Il n’a pas pu goûter à cette issue judiciaire favorable, qui l’a blanchi post-mortem. Entretien entre amertume et soulagement avec son avocate, Michèle Hirsch, et son fils, Lucas Dragone.