Contraception masculine: une molécule prometteuse à l’étude

Une pilule est parvenue « à réduire la fertilité masculine rapidement et provisoirement chez des souris », selon la revue Nature Communications dans laquelle ces résultats ont été publiés.

Et si, avant chaque rapport sexuel, les hommes prenaient une pilule qui bloquait quelques heures leurs spermatozoïdes mais leur rendrait toute leur mobilité ensuite ? Effectuée sur des souris, une étude publiée mardi dans Nature Communications ouvre cette piste encore bien loin de devenir réalité.

Près de la moitié des grossesses ne sont pas désirées : cette proportion interpellante est avancée par des chercheurs de l’université Cornell d’Ithaca, à New York, en introduction de la présentation de leurs résultats. Les femmes sont principalement en charge de leur contraception, et disposent d’un arsenal assez fourni (pilule, stérilet, implant, anneau vaginal…). La contraception masculine, elle, se limite actuellement aux préservatifs et à la vasectomie (la ligature des canaux qui transportent les spermatozoïdes), dont les effets peuvent être irréversibles.