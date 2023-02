Immobilier: la neutralité carbone coûtera 300 milliards

La crise énergétique est partout. Et elle impacte tout le monde. Il suffit de voir l’inflation qui s’est élevée à 10 % sur l’ensemble de 2022. Les prix des matériaux de construction ont, eux aussi, grimpé, avec des hausses atteignant parfois le double, voire le triple pour certaines denrées. Inutile de parler du gaz et de l’électricité : les factures d’alignement des fournisseurs reçues par les ménages belges ont porté un coup très dur au pouvoir d’achat.

On en rajoute une couche et on évoque les taux hypothécaires. Ils étaient légèrement supérieurs à 1 % il y a un an. Ils dépassent allègrement les 3 % aujourd’hui. Certains diront que 2 % de plus, c’est peu, et que des taux autour des 3 % restent bas par rapport à d’autres pays. Mais le marché résidentiel belge s’en est ressenti, avec un coup de frein de l’activité enregistré dans la seconde moitié de l’année 2022.