L’immobilier en Brabant wallon: des prix élevés et un marché plutôt contrasté

B rabant wallon, je t’aime moi non plus. » C’est en ces termes qu’Emmanuel Estienne, notaire à Genappe, a conclu l’analyse 2022 du marché immobilier dans la province. Le Brabant wallon est, en effet, considéré comme cher – voire inabordable – pour les acheteurs, et pourtant, son attractivité ne diminue pas. L’année 2022 a confirmé la tendance, avec des hausses et des records dans l’immobilier brabançon-wallon. Toutefois, la réalité du marché est contrastée. Voici les principales observations qu’on peut retenir pour 2022.